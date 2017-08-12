Макгрегор отказался звать украинского боксера в свой тренировочный лагерь
Ирландский боец UFC Конор Макгрегор объяснил, почему не хочет приглашать в свой тренировочный лагерь боксера Василия Ломаченко. Спортсмен отметил, что украинец не подходит под стиль его занятий.
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— Он боксирует в другой весовой категории, а
Напомним, что 26 августа Магрегор проведет бой по правилам бокса в
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