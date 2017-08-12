Макгрегор отказался звать украинского боксера в свой тренировочный лагерь

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— Он боксирует в другой весовой категории, а во-вторых, он левша, — цитирует Fight Hub TV Макгрегора. — Думаю, ему стоит выходить на ринг против более серьезных соперников. Например, как Ригондо. Но Ломаченко техничный боец, мне нравится, как он боксирует. Просто он не подходит моему тренировочному лагерю.