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https://sport.mail.ru/news/boxing/30664809/
12 августа 2017, 16:55 | Бокс | Чемпионат.com

Макгрегор получил боксёрскую лицензию благодаря бою с Диасом

Глава Атлетической комиссии штата Невада Боб Беннетт заявил, что решающим фактором при выдаче Конору Макгрегору боксёрской лицензии стало то, как он провёл бой с Нэйтом Диасом на UFC 202.

Глава Атлетической комиссии штата Невада Боб <span class=error>Беннетт</span> заявил что решающим фактором при выдаче <span class=error>Конору</span> Макгрегору боксёрской лицензии стало то как он провёл бой с <span class=error>Нэйтом</span> <span class=error>Диасом</span> на UFC 202. Увеличить
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«Я пересмотрел бой на UFC 202, который стал идеальным показателем боксёрских навыков Конора. А потом позвонил тренеру Вирджилу Хантеру и спросил: «Нэйт Диас был спарринг-партнёром Андре Уорда, правда?». Вирджил подтвердил, что они провели как минимум 12 спаррингов. Как мы знаем, Уорд был чемпионом во втором среднем весе, а теперь он чемпион в полутяжёлом.

Вирджил верит, что Диас мог бы быть боксёром мирового уровня. Но посмотрите на UFC 202, где Макгрегор действовал в основном ударами. Он отправлял Диаса в нокдаун в первом и втором раундах. Пропустил несколько жесточайших ударов в подбородок, но не упал.

Я трижды встречался с менеджером Макгрегора и смотрел предоставленные им видео. Провёл собственное исследование и посмотрел спарринги. Это достойный одобрения бой — Конор выше, сильнее и моложе. И в MMA он 18 раз победил нокаутом, — цитирует Беннетта Bloody Elbow.
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