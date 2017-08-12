Тренер МакГрегора: Малиньяджи может рассказать все Мейвезеру, но уже слишком поздно

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В интервью в Лас-Вегасе Родди поделился мнением о скандале с Полом Малиньяджи и о поединке Мейвезером, который намечен на 26 августа.

О напоминаниях Флойда о своем возрасте:

«Конечно, он стареет и становится медленнее, но насколько медленнее? Мы не знаем. Он может просто манипулировать общественным мнением. Но чем больше такое человек произносит, тем глубже это откладывается в его голове. Ему не следует так говорить.

Недооценивает ли Флойд Конора? Не знаю. Это не имеет значения. Что сделано, то сделано. Конор победит. Не важно, недооценивает ли он Конора или нет. Не важно выйдет ли на бой постаревший Флойд или Флойд 10-ти, 20-летней давности. Конор Макгрегор победит его в любой форме.

О предложении Флойда сменить перчатки на восьмиунцевые:

«Это попытка привлечь к себе внимание. Восемь, десять унций — это не имеет значения. Мы привыкли к перчаткам весом в 4 унции. Результат будет одним в любых перчатках».

О ситуации с Полом Малиньяджи:

«Скажу так. В конечном счете я был доволен тем как все прошло. В обоих спаррингах. И команда Макгрегора была довольна. Когда видео будет доступно, людям оно понравится. полагаю, что видео будет опубликовано после боя».

О том, может ли Пол передать свой опыт команде Флойда:

«Да, вероятно, скажет. Он может. Но в конечном счете уже слишком поздно. Он не знает, с каким планом на бой мы выйдем. Даже если у него есть догадки или он просто так считает, то уже слишком поздно. Исправить уже ничего не получится. Когда Конор выйдет на ринг, Флойд не будет понимать, что происходит».

О предположении многих, что Флойд за четыре раунда заметит все привычки и стиль Конора:

«Нет, я так не считаю. Конор разнообразен. Когда ожидаешь чего-то одного, то происходит другое. С Флойдом будет покончено до того, как он разгадает что-либо».

О слабых сторонах в навыках Флойда:

«Я не буду говорить в деталях о наших планах на бой. Но повторю, что нет совершенных бойцов. У каждого есть пробелы в технике, брешь в обороне. У каждого бойца есть шаблонные наработки реакций, их используешь на подсознательном уровне».

О мнении, что левши Флойду неудобнее:

«Если смотреть на статистику ударов, то Флойд пропускал больше от левшей. Но дело не в этом. Конор просто уникален. Он иначе думает, иначе двигается, он видит подготовку ударов соперника. Он умеет поставить вас в положение, когда любое ваше действие будет против вас. Он это показывает уже много лет и никто его не может остановить».

О длительности боя:

«Конор выдающийся спортсмен. Он может провести и 12 раундов и 24. Но ему не понадобится 12 раундов для победы».

(По материалам mmafighting.com, fighthubtv).