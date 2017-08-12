Чемпионат мира пройдет в Гамбурге с 25 августа по 2 сентября. Россияне будут представлены в 9 из 10 весовых категорий (за исключением веса до 56 килограммов).

«Я буду доволен, если все девять наших боксеров станут призерами чемпионата мира, — сказал по телефону Кравцов. — Никаких медальных планов Федерация бокса России перед нами не ставит. Но я определил для каждого из ребят задачу — на чемпионате мира занять первое-третье места, чтобы сохранить за собой статус первого номера национальной команды в своем весе. Поэтому перед каждым из спортсменов стоит очень серьезная цель».

«Считаю, что если боксер, который едет выступать на чемпионат мира, не ставит перед собой задачу быть как минимум в тройке призеров, то ему там делать нечего — лучше остаться дома, чтобы не тратить ни свое, ни наше время», — подчеркнул собеседник агентства.

Специалист очертил круг главных претендентов на призовые места. «Основными конкурентами в борьбе за медали будут наши традиционные соперники — боксеры Кубы, а также спортсмены Узбекистана, в некоторых весовых категориях — представители Казахстана и Англии, — продолжил Кравцов. — Во многих странах есть по одному-два очень сильных боксера, например, в Колумбии, Венесуэле, Украине. Да и в других сборных есть много хороших ребят, которые могут вмешаться в борьбу за медали».

«На три первых места в общекомандном зачете, думаю, будут претендовать сборные Кубы, Узбекистана, России, Казахстана и Англии», — добавил главный тренер сборной России.