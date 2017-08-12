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https://sport.mail.ru/news/boxing/30664487/
12 августа 2017, 15:55 | Бокс | Чемпионат.com

Тренер Макгрегора: Рад, что Малиньяджи был частью нашей команды

Джон Кавана, тренер чемпиона UFC в лёгком весе Конора Макгрегора, остался благодарен Поли Малиньяджи за спарринг-сессию с ирландцем, несмотря на последующий конфликт.

«Я уверен в навыках Конора, но я не видел его в спарринге с высококлассным боксёром, пока не было спарринга с Поли. Было приятно получить подтверждение того, в чём я был уверен. Так что я очень рад, что Поли был частью нашей команды.

Честно говоря, я в любом случае ждал от него пары хороших спаррингов. То, что всё случилось не слишком хорошо и он недоволен… Как я могу это комментировать? Это его дело, — цитирует Кавану Bloody Elbow.
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