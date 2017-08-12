Советник Мейвезера обвинил Де Ла Хойю во лжи о распроданных билетах на бой Головкин - Альварес

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«Де Ла Хойя лжет вам, ребята, говоря, что все билеты на его событие распроданы. Но это не так, тысячи и тысячи билетов до сих пор доступны. И, между прочим, это отличный бой. Я буду одним из тех, кто закажет pay-per-view. Но похоже, Оскар злится, что не смог стать частью нашего мероприятия. Хотя он определенно пытался.

Видимо, у него на то есть личная причина. Похоже, он слишком одержим Флойдом Мейвезером. Ему следует двигаться дальше. Зачем писать все эти открытые письма фанатам? У тебя была потрясающая карьера, ты владеешь очень хорошей промоутерской компанией, у тебя есть хорошие бойцы. Почему ты так озабочен действиями другого человека? Зависть — плохая штука, — цитирует Эллербе Boxingscene.com.

Также советник добавил, что выручка от продажи билетов на бой Мейвезера против ирландского бойца смешанных единоборств Конора МакГрегора уже составила 60 миллионов долларов. «Вы считаете это медленной продажей билетов?» — сказал он.

Ранее Мейвезер рассказал, что Де Ла Хойя сам пытался устроить «Канело» бой с МакГрегором до того, как они договорились с Головкиным.