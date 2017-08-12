Советник Мейвезера обвинил Де Ла Хойю во лжи о распроданных билетах на бой Головкин — Альварес
Советник
экс-чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях американца Флойда Мейвезера-младшего (49−0, 26 КО) Леонард Эллербе подверг сомнению слова промоутера Оскара Де Ла Хойи о том, что все билеты на бой между мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) были распроданы.
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Видимо, что-то случилось...
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«Де Ла Хойя лжет вам, ребята, говоря, что все билеты на его событие распроданы. Но это не так, тысячи и тысячи билетов до сих пор доступны. И, между прочим, это отличный бой. Я буду одним из тех, кто закажет
Видимо, у него на то есть личная причина. Похоже, он слишком одержим Флойдом Мейвезером. Ему следует двигаться дальше. Зачем писать все эти открытые письма фанатам? У тебя была потрясающая карьера, ты владеешь очень хорошей промоутерской компанией, у тебя есть хорошие бойцы. Почему ты так озабочен действиями другого человека? Зависть — плохая штука, — цитирует Эллербе Boxingscene.com.
Также советник добавил, что выручка от продажи билетов на бой Мейвезера против ирландского бойца смешанных единоборств Конора МакГрегора уже составила 60 миллионов долларов. «Вы считаете это медленной продажей билетов?» — сказал он.
Ранее Мейвезер рассказал, что Де Ла Хойя сам пытался устроить «Канело» бой с МакГрегором до того, как они договорились с Головкиным.
Поединок между Мейвезером и МакГрегором пройдет по правилам бокса 26 августа на
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