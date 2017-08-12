Макгргеор заявил, что Мэйуэзер чувствует страх перед боем в Лас-Вегасе
МОСКВА, 12 авг —
Р-Спорт. Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что его соперник американский боксер Флойд Мэйуэзер-младший чувствует страх в преддверии боя в Лас-Вегасе.
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Бой Мэйуэзер — Макгрегор, который пройдет по правилам бокса в первом среднем весе (до 69,85 кг), состоится 26 августа в
«Вы знаете, что я услышал от него? Ничего. Я увидел испуганного человека. Я готовлюсь победить, сокрушить соперника», — сказал Макгрегор, которого цитирует
Ранее 29-летний ирландец никогда не участвовал в поединке по правилам профессионального бокса.
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