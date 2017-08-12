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https://sport.mail.ru/news/boxing/30663987/
12 августа 2017, 14:27 | Бокс | Р-Спорт

Макгргеор заявил, что Мэйуэзер чувствует страх перед боем в Лас-Вегасе

МОСКВА, 12 авг — Р-Спорт. Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что его соперник американский боксер Флойд Мэйуэзер-младший чувствует страх в преддверии боя в Лас-Вегасе.

<em>МОСКВА 12 <span class=error>авг</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Ирландский боец смешанных единоборств <span class=error>Конор</span> Макгрегор заявил что его соперник американский боксер <span class=error>Флойд</span> <nobr>Мэйуэзер-младший</nobr> чувствует страх в преддверии боя в <nobr>Лас-Вегасе.</nobr> Увеличить
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Бой Мэйуэзер — Макгрегор, который пройдет по правилам бокса в первом среднем весе (до 69,85 кг), состоится 26 августа в Лас-Вегасе. Мэйуэзер в четверг заявил, что противостояние долго не продлится.

«Вы знаете, что я услышал от него? Ничего. Я увидел испуганного человека. Я готовлюсь победить, сокрушить соперника», — сказал Макгрегор, которого цитирует Би-би-си.

Ранее 29-летний ирландец никогда не участвовал в поединке по правилам профессионального бокса.
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