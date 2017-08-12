Макгргеор заявил, что Мэйуэзер чувствует страх перед боем в Лас-Вегасе

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Бой Мэйуэзер — Макгрегор, который пройдет по правилам бокса в первом среднем весе (до 69,85 кг), состоится 26 августа в Лас-Вегасе. Мэйуэзер в четверг заявил, что противостояние долго не продлится.

«Вы знаете, что я услышал от него? Ничего. Я увидел испуганного человека. Я готовлюсь победить, сокрушить соперника», — сказал Макгрегор, которого цитирует Би-би-си.

Ранее 29-летний ирландец никогда не участвовал в поединке по правилам профессионального бокса.