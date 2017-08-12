Серик Сапиев возмутился ценой за парковку в аэропорту «Нурсултан Назарбаев»

«Меня возмутили очень большие цены парковки нашего аэропорта «Нурсултан Назарбаев». Если оставить машину в крытом паркинге, это обойдется в 2000 тенге в сутки, что вполне приемлемая цена. Но за сутки на уличной парковке аэропортовской площади стоит: 400 тенге первые два часа и 1500 тенге за каждый следующий час. Получается, за сутки мы должны заплатить 33400 тенге. То ли сама программа не до конца продумана, то ли создана она явно не для народа. Потому что последующие сутки рассчитываются не по цене предыдущих, а по тарифу 2 500 тенге за каждый последующий час. Предполагаю, что эта мера направлена против таксистов, занимающихся незаконным извозом. Но, во-первых, они не оставляют машины безвыездно на несколько суток, они многократно курсируют между аэропортом и городом. Во-вторых, любой подтвердит, что меньше их не стало.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BXsA0zWh5pO/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Меня возмутили очень большие цены парковки нашего аэропорта Нурсултан Назарбаев. Если оставить машину в крытом паркинге, это обойдется в 2000 тенге в сутки, что вполне приемлемая цена. Но за сутки на уличной парковке аэропортовской площади стоит: 400 тенге первые два часа и 1500 тенге за каждый следующий час. Получается за сутки мы должны заплатить 33400 тенге. То ли сама программа не до конца продумана, то ли создана она явно не для народа. Потому что последующие сутки рассчитываются не по цене предыдущих, а по тарифу 2 500 тенге за каждый последующий час. Предполагаю, что эта мера направлена против таксистов, занимающихся незаконным извозом. Но, во-первых, они не оставляют машины безвыездно на несколько суток, они многократно курсируют между аэропортом и городом. Во-вторых, любой подтвердит, что меньше их не стало. Прошу акимат и руководство аэропорта отрегулировать цены @astana_akimat Асет Орентаевич, Вы в курсе этой проблемы?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Serik Sapiyev (@serik_sapiyev) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-08-12T08:52:06+00:00">Авг 12 2017 в 1:52 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>