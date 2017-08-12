Серик Сапиев возмутился ценой за парковку в аэропорту «Нурсултан Назарбаев»
Олимпийский чемпион по боксу 2012 года Серик Сапиев на своей странице в instagram выразил недовольство огромными ценами за паркинг в аэропорту «Нурсултан Назарбаев» в Астане.
«Меня возмутили очень большие цены парковки нашего аэропорта «Нурсултан Назарбаев». Если оставить машину в крытом паркинге, это обойдется в 2000 тенге в сутки, что вполне приемлемая цена. Но за сутки на уличной парковке аэропортовской площади стоит: 400 тенге первые два часа и 1500 тенге за каждый следующий час. Получается, за сутки мы должны заплатить 33400 тенге. То ли сама программа не до конца продумана, то ли создана она явно не для народа. Потому что последующие сутки рассчитываются не по цене предыдущих, а по тарифу 2 500 тенге за каждый последующий час. Предполагаю, что эта мера направлена против таксистов, занимающихся незаконным извозом. Но,
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