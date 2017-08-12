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https://sport.mail.ru/news/boxing/30663893/
12 августа 2017, 14:08 | Бокс | Чемпионат.com

Лобов: Малиньяджи надо перестать быть дивой

Спарринг-партнёр Конора Макгрегора Артём Лобов опроверг слова Поли Малиньяджи о плохом отношении к людям в тренировочном лагере ирландца.

«В его словах совсем нет правда. Его привезли в приятный дом, не особняк, но хороший дом. Дали машину, кормили хорошей едой. Это и получают спарринг-партнёры.

Можно что угодно говорить о Коноре Макгрегоре, но он не врёт, он говорит правду. А Малиньяджи несёт чушь. Многие боксёры дивы. Поли надо перестать ей быть и вести себя, как мужчина.

Конечно, нокдаун был. Мы не стали бы врать на этот счёт, — приводит слова Лобова MMA Fighting.
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