Лобов: Малиньяджи надо перестать быть дивой
Спарринг-партнёр Конора Макгрегора Артём Лобов опроверг слова Поли Малиньяджи о плохом отношении к людям в тренировочном лагере ирландца.
«В его словах совсем нет правда. Его привезли в приятный дом, не особняк, но хороший дом. Дали машину, кормили хорошей едой. Это и получают
Можно что угодно говорить о Коноре Макгрегоре, но он не врёт, он говорит правду. А Малиньяджи несёт чушь. Многие боксёры дивы. Поли надо перестать ей быть и вести себя, как мужчина.
Конечно, нокдаун был. Мы не стали бы врать на этот счёт, — приводит слова Лобова MMA Fighting.
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