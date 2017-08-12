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https://sport.mail.ru/news/boxing/30663818/
12 августа 2017, 13:55 | Бокс | ТАСС

Бывший абсолютный чемпион мира Холифилд дебютирует в качестве промоутера 9 сентября в США

ТАСС, 12 августа. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу американец Эвандер Холифилд проведет первое мероприятие в качестве промоутера 9 сентября в США. Об этом говорится в пресс-релизе Всемирного боксерского совета (WBC), который поступил в распоряжение ТАСС.

Планируется что в мероприятии в <nobr>Нью-Йорке</nobr> примут участие известные боксеры в том числе бывшие и нынешние чемпионы WBC. Увеличить
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Планируется, что в мероприятии в Нью-Йорке примут участие известные боксеры, в том числе бывшие и нынешние чемпионы WBC.

Ранее стало известно, что Холифилд создал промоутерскую компанию Real Deal Sports and Entertainment.

Холифилд за свою карьеру завоевал титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской федерации (WBF). Также он является серебряным призером Панамериканских игр 1981 года и бронзовым призером Олимпийских игр 1984 года. Единственный в истории профессионального бокса четырехкратный чемпион мира в супертяжелом весе, а также боксер, которому удалось завоевать звание абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях: первой тяжелой и тяжелой.
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