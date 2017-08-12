Эксперт ESPN подколол предсказавшего Чарло легкую победу над Головкиным и «Канело» фаната
Эксперт телеканала ESPN и один из известных обозревателей бокса в США Дэн Рафаэль подколол одно из своих читателей своего чата за слова о том, что американец Джермалл Чарло (26−0, 20 КО) без труда разобрался бы с победителем поединка между казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО).
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Видимо, что-то случилось...
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— Я чувствую, что Чарло пройдет победителя боя Головкина и «Канело» без особых проблем. Как ты думаешь?
— Я думаю, тебе стоит отойти от клавиатуры, сделать глубокий вдох и плеснуть на лицо холодной воды, — ответил Рафаэль.
Напомним, Чарло в конце июля успешно дебютировал в среднем весе, досрочно победив в четвертом раунде аргентинца Хорхе Себастьяна Хейленда (28−5−2, 15 КО). Таким образом, он завоевал звание обязательного претендента на титул WBC в среднем весе, который принадлежит Головкину.
Вскоре после этого Чарло заявил, что «Головкин, “Канело”, Сондерс, Лемье — никто из них не сможет побить меня». Также американец выразил надежду, что очный поединок Головкина и «Канело» закончится обоюдным нокаутом, что пойдет ему только на пользу.
Однако тренер Головкина Абель Санчес считает, что Чарло еще должен заслужить право на бой с его подопечным. После этих слов Санчеса уличили в лицемерии и создании двойных стандартов для соперников GGG.
Напомним, бой между Головкиным и Альваресом состоится 16 сентября в
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