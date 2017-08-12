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https://sport.mail.ru/news/boxing/30663296/
12 августа 2017, 12:29 | Бокс | Vesti.kz

Эксперт ESPN подколол предсказавшего Чарло легкую победу над Головкиным и «Канело» фаната

Эксперт телеканала ESPN и один из известных обозревателей бокса в США Дэн Рафаэль подколол одно из своих читателей своего чата за слова о том, что американец Джермалл Чарло (26−0, 20 КО) без труда разобрался бы с победителем поединка между казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО).

Американец стал обязательным претендентом на титул WBC принадлежащий GGG. Увеличить
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— Я чувствую, что Чарло пройдет победителя боя Головкина и «Канело» без особых проблем. Как ты думаешь?
— Я думаю, тебе стоит отойти от клавиатуры, сделать глубокий вдох и плеснуть на лицо холодной воды, — ответил Рафаэль.

Напомним, Чарло в конце июля успешно дебютировал в среднем весе, досрочно победив в четвертом раунде аргентинца Хорхе Себастьяна Хейленда (28−5−2, 15 КО). Таким образом, он завоевал звание обязательного претендента на титул WBC в среднем весе, который принадлежит Головкину.

Вскоре после этого Чарло заявил, что «Головкин, “Канело”, Сондерс, Лемье — никто из них не сможет побить меня». Также американец выразил надежду, что очный поединок Головкина и «Канело» закончится обоюдным нокаутом, что пойдет ему только на пользу.

Однако тренер Головкина Абель Санчес считает, что Чарло еще должен заслужить право на бой с его подопечным. После этих слов Санчеса уличили в лицемерии и создании двойных стандартов для соперников GGG.

Напомним, бой между Головкиным и Альваресом состоится 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. Телеканал HBO будет транслировать его в США через систему платных трансляций. На кону поединка будут стоять титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, принадлежащие Головкину, а также звание линейного чемпиона и чемпионский пояс журнала The Ring от Альвареса.

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Дэн Рафаэль оценил шансы Головкина побить рекорд Хопкинса и войти в Зал славы бокса

Дэн Рафаэль оценил шансы Головкина побить рекорд Хопкинса и войти в Зал славы бокса

Известный американский обозреватель бокса Дэн Рафаэль в своем чате на сайте ESPN высказал свое мнение по поводу того, сможет ли Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) побить рекорд Бернарда Хопкинса, а также есть ли у казахстанца шансы войти в Международный зал боксерской славы.
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Дэн Рафаэль оценил шансы Головкина побить рекорд Хопкинса и войти в Зал славы бокса

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Бой не будет простым ни для меня, ни для "Канело". Потому что это бокс - здесь дерутся, а не играют - Головкин