Эксперт ESPN подколол предсказавшего Чарло легкую победу над Головкиным и «Канело» фаната

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— Я чувствую, что Чарло пройдет победителя боя Головкина и «Канело» без особых проблем. Как ты думаешь?

— Я думаю, тебе стоит отойти от клавиатуры, сделать глубокий вдох и плеснуть на лицо холодной воды, — ответил Рафаэль.

Напомним, Чарло в конце июля успешно дебютировал в среднем весе, досрочно победив в четвертом раунде аргентинца Хорхе Себастьяна Хейленда (28−5−2, 15 КО). Таким образом, он завоевал звание обязательного претендента на титул WBC в среднем весе, который принадлежит Головкину.

Вскоре после этого Чарло заявил, что «Головкин, “Канело”, Сондерс, Лемье — никто из них не сможет побить меня». Также американец выразил надежду, что очный поединок Головкина и «Канело» закончится обоюдным нокаутом, что пойдет ему только на пользу.

Однако тренер Головкина Абель Санчес считает, что Чарло еще должен заслужить право на бой с его подопечным. После этих слов Санчеса уличили в лицемерии и создании двойных стандартов для соперников GGG.