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https://sport.mail.ru/news/boxing/30663275/
12 августа 2017, 12:24 | Бокс | Чемпионат.com

Макгрегор: Слова «деньги» нет в моём словаре

Чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор заявил, что в поединке с 12-кратным чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером-младшим его интересует победа, а не гонорар.

Чемпион UFC в лёгком весе <span class=error>Конор</span> Макгрегор заявил что в поединке с 12-кратным чемпионом мира по боксу <span class=error>Флойдом</span> <nobr>Мейвезером-младшим</nobr> его интересует победа а не гонорар. Увеличить
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«Слова «деньги» даже нет в моём словаре. Я готовлюсь выиграть, одержать опустошающую победу. Деньги меня не волнуют. Пока я принимаю верные решения, моя жизнь обеспечена.

Я думал об этом бое с тех пор, как Флойд открыл свой рот. Знаете, что я слышал от него вчера? Ничего. Я видел напуганного человека и тусклую тренировку, — приводит слова Макгрегора Boxing Scene.
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