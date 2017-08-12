Макгрегор: Я избил Малиньяджи
Чемпион UFC в легком весе (70 кг) Конор Макгрегор прокомментировал требование его бывшего
спарринг-партнера Пола Малиньяджи выложит полную запись их спарринга.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«По-моему, это нелепо. Он может говорить все, что хочет. Этот парень балабол. Не знаю, что еще сказать. Он пришел, получил по заднице, его эго было сильно уязвлено, вот и все. Мы отправили им запись нокдауна. Видимо, они решили не публиковать ее.
Он был размазан, избит. Но мне этот парень нравится. Он болтун, но с ним все в порядке. Просто спарринг сложился для него неудачно. Его слова были словами человека с сотрясением мозга. Он был очень сильно контужен. Посмотрите на его лицо — оно было сильно разбито.
Что до изображений, то я не сливал их. Единственное фото, что я выложил, было первым, с руками за спиной. Я выложил его в ответ на его слова, — цитирует слова Макгрегора Boxing Scene.
Напомним, что Макгрегор проведет боксерский поединок против Флойда
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