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https://sport.mail.ru/news/boxing/30663201/
12 августа 2017, 12:11 | Бокс | Prosports.kz

Макгрегор: Я избил Малиньяджи

Чемпион UFC в легком весе (70 кг) Конор Макгрегор прокомментировал требование его бывшего спарринг-партнера Пола Малиньяджи выложит полную запись их спарринга.

Чемпион UFC в легком весе (70 кг) <span class=error>Конор</span> Макгрегор прокомментировал требование его бывшего <nobr>спарринг-партнера</nobr> Пола Малиньяджи выложит полную запись их спарринга. Увеличить
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«По-моему, это нелепо. Он может говорить все, что хочет. Этот парень балабол. Не знаю, что еще сказать. Он пришел, получил по заднице, его эго было сильно уязвлено, вот и все. Мы отправили им запись нокдауна. Видимо, они решили не публиковать ее.

Он был размазан, избит. Но мне этот парень нравится. Он болтун, но с ним все в порядке. Просто спарринг сложился для него неудачно. Его слова были словами человека с сотрясением мозга. Он был очень сильно контужен. Посмотрите на его лицо — оно было сильно разбито.

Что до изображений, то я не сливал их. Единственное фото, что я выложил, было первым, с руками за спиной. Я выложил его в ответ на его слова, — цитирует слова Макгрегора Boxing Scene.

Напомним, что Макгрегор проведет боксерский поединок против Флойда Мейвезера-младшего 27 августа.
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