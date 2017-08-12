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https://sport.mail.ru/news/boxing/30662001/
12 августа 2017, 9:51 | Бокс | Vesti.kz

Казахстанец Радмир Ахмедиев свой следующий бой под руководством Василия Жирова проведет в сентябре

Казахстанский боксер Радмир Ахмедиев продолжает подготовку к своему следующему бою под руководством Василия Жирова, сообщается в группе Профи Бокс Казахстана ВКонтакте.

По словам Радмира, он выйдет на ринг в середине сентября. Имя соперника не сообщается.

Радмир Ахмедиев (14 сентября 1990, Талдыкорган) — казахстанский боксер-профессионал, мастер спорта Республики Казахстан, победитель многих международных турниров, победитель международного турнира имени Жарылгапова 2013 года. 18 сентября 2014 года дебютировал на профессиональном ринге в США.

Статистика: 11 боев, 10 побед (8 КО), 1 поражение.

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