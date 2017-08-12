Казахстанец Радмир Ахмедиев свой следующий бой под руководством Василия Жирова проведет в сентябре
Казахстанский боксер Радмир Ахмедиев продолжает подготовку к своему следующему бою под руководством Василия Жирова, сообщается в группе Профи Бокс Казахстана ВКонтакте.
По словам Радмира, он выйдет на ринг в середине сентября. Имя соперника не сообщается.
Радмир Ахмедиев (14 сентября 1990, Талдыкорган) — казахстанский
Статистика: 11 боев, 10 побед (8 КО), 1 поражение.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter