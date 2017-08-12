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12 августа 2017, 9:44 | Бокс | Vesti.kz

«С Днем Рождения, Иван!» Как команда поздравила казахстанского тяжеловеса

11 августа 27 лет исполнилось Ивану Дычко. Казахстанского боксера с днем рождения поздравила его новая команда, в составе которой он готовится к своему дебюту на профессиональном ринге.

Ранее казахстанский боксер подписал контракт с американской компанией The Heavyweight Factory. Увеличить
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О сроках его первого боя в профессионалах пока неизвестно. По словам казахстанца, все будет зависеть от его работы и готовности.

Стоит добавить, что в феврале этого года Иван Дычко вместе с олимпийским чемпионом Рио Данияром Елеусиновым подписал контракт с австралийским промоутером Майком Алтамурой, но соглашение было расторгнуто в мае по вине компании. Позже казахстанский тяжеловес подписал контракт с американской компанией The Heavyweight Factory. Призер Олимпиады считает, что американская компания поможет ему в достижении его целей.

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