Казахстанский боксер Ержан Залилов проведет титульный бой с непобежденным испанцем
29 сентября в Бильбао (Испания) состоится вечер бокса, в рамках которого свой десятый поединок на профессиональном ринге проведет казахстанский боксер Ержан Залилов (8−0−1, 3КО), сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на группу Профи Бокс Казахстана ВКонтакте.
Его соперником в бою за титул WBC International Silver во втором легчайшем весе (55,3 кг) станет местный боксер Карлос Рамос (6−0, 5КО).
Напомним, что в своем последнем поединке, который прошел 8 июля в России, Залилов нокаутом одолел Шукура Абдинабиева из Кыргызстана.
Ержан Залилов родом из Кокшетау, но в данный момент проживает в российской Ухте, где получает высшее образование. Он стал известен широкой публике после российского
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