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12 августа 2017, 9:43 | Бокс | Vesti.kz

Казахстанский боксер Ержан Залилов проведет титульный бой с непобежденным испанцем

29 сентября в Бильбао (Испания) состоится вечер бокса, в рамках которого свой десятый поединок на профессиональном ринге проведет казахстанский боксер Ержан Залилов (8−0−1, 3КО), сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на группу Профи Бокс Казахстана ВКонтакте.

Его соперником в бою за титул WBC International Silver во втором легчайшем весе (55,3 кг) станет местный боксер Карлос Рамос (6−0, 5КО).

Напомним, что в своем последнем поединке, который прошел 8 июля в России, Залилов нокаутом одолел Шукура Абдинабиева из Кыргызстана.

Ержан Залилов родом из Кокшетау, но в данный момент проживает в российской Ухте, где получает высшее образование. Он стал известен широкой публике после российского реалити-шоу «Бой в большом городе» на «Матч ТВ», где стал одним из самых ярких участников.

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