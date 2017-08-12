Бой-мечта. Вышел новый проморолик к поединку Головкин — Альварес
Поединок Головкин — Альварес станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на арене
T-Mobile в Лас-Вегасе. Все билеты на бой уже раскуплены, а на территории США его по системе платных трансляций покажет телеканал HBO.
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В этом противостоянии Головкину предстоит защищать титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO. «Канело» будет претендовать только на WBA и IBF, но выставит свой титул журнала The Ring.
Представляем новый проморолик к предстоящему боксерскому поединку.
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