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12 августа 2017, 9:38 | Бокс | Vesti.kz

Бой-мечта. Вышел новый проморолик к поединку Головкин — Альварес

Поединок Головкин — Альварес станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Все билеты на бой уже раскуплены, а на территории США его по системе платных трансляций покажет телеканал HBO.

В этом бою Канело будет претендовать только на пояса WBA и IBF но выставит свой титул журнала The Ring. Увеличить
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В этом противостоянии Головкину предстоит защищать титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO. «Канело» будет претендовать только на WBA и IBF, но выставит свой титул журнала The Ring.

Представляем новый проморолик к предстоящему боксерскому поединку.

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