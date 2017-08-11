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https://sport.mail.ru/news/boxing/30658061/
11 августа 2017, 16:40 | Бокс | ТАСС

Российский боксер Бивол в ноябре планирует провести бой за «регулярный» титул WBA

МОСКВА, 11 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Россиянин Дмитрий Бивол планирует в ноябре провести бой за титул «регулярного» чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Об этом ТАСС сообщил менеджер Бивола Вадим Корнилов.

В настоящий момент этим титулом владеет англичанин Натан Клеверли. Увеличить
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В настоящий момент титулом «регулярного» чемпиона WBA в полусреднем весе владеет англичанин Натан Клеверли, который изначально 26 августа должен был провести поединок против обязательного претендента на титул Бивола. Однако вместо этого в этот день он встретится со шведом Баду Джеком.

«Бой (Натана) Клеверли и (Баду) Джека скорее всего состоится, сейчас идут переговоры. Вне зависимости от этого мы планируем, что в ноябре Бивол проведет бой на одном из премиальных американских телеканалов за титул “регулярного” чемпиона WBA», — сказал Корнилов.

В последнем поединке Бивол техническим нокаутом победил американца Седрика Агнью. Всего в активе россиянина 11 побед (девять нокаутом) и ни одного поражения.
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