Российский боксер Бивол в ноябре планирует провести бой за «регулярный» титул WBA
МОСКВА, 11 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Россиянин Дмитрий Бивол планирует в ноябре провести бой за титул «регулярного» чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Об этом ТАСС сообщил менеджер Бивола Вадим Корнилов.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В настоящий момент титулом «регулярного» чемпиона WBA в полусреднем весе владеет англичанин Натан Клеверли, который изначально 26 августа должен был провести поединок против обязательного претендента на титул Бивола. Однако вместо этого в этот день он встретится со шведом Баду Джеком.
«Бой (Натана) Клеверли и (Баду) Джека скорее всего состоится, сейчас идут переговоры. Вне зависимости от этого мы планируем, что в ноябре Бивол проведет бой на одном из премиальных американских телеканалов за титул “регулярного” чемпиона WBA», — сказал Корнилов.
В последнем поединке Бивол техническим нокаутом победил американца Седрика Агнью. Всего в активе россиянина 11 побед (девять нокаутом) и ни одного поражения.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter