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https://sport.mail.ru/news/boxing/30657271/
11 августа 2017, 15:38 | Бокс | Чемпионат.com

Девон Александер вернётся в ринг 3 октября

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Девон Александер (26−4, 14 КО) возобновит свои выступления 3 октября этого года.

На эту дату у американца запланирован поединок с Уолтером Кастильо (26−4−1, 19 КО), сообщает BoxingScene. Бой с участием американца станет главным событием вечера.

Александер не появлялся в ринге с октября 2015 года, когда потерпел поражение от Аарона Мартинеса. Та неудача стала для него второй подряд. Всего же в четырёх предыдущих поединках он проиграл трижды. Отметим, что за годы своей карьеры Александер боксировал с такими соперниками как Амир Хан, Шон Портер, Тимоти Брэдли, Лукас Маттисе и Маркос Майдана.
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