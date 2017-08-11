Мейвезер: Меня ждёт бой с воином
Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер, прокомментировал предстоящий поединок с чемпионом UFC Конором Макгрегором.
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Отдав должное ирландцу, Мейвезер тем не менее отметил, что не беспокоится о том, как его соперник готовится к поединку.
«Я делал это уже много раз. Для меня это рутина. Но я стал старше, и мне нужно давать больше отдыха телу. С возрастом приходит мудрость. В молодости я был готов тренироваться и тренироваться, вовсе не задумываясь о восстановлении.
Нас ждёт не просто бой, это большое событие. Мы оба должны подарить нашим фанам зрелище. Я знаю, что меня ждёт бой с воином, но я не беспокоюсь о том, как он готовится. Я сфокусирован на своей работе. Мой отец построил отличный план на бой, но он не может выйти в ринг вместо меня.
В этот раз наш тренировочный лагерь существенно отличался. Я провёл некоторое время в
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