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https://sport.mail.ru/news/boxing/30656056/
11 августа 2017, 14:12 | Бокс | Чемпионат.com

Мейвезер: Меня ждёт бой с воином

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер, прокомментировал предстоящий поединок с чемпионом UFC Конором Макгрегором.

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях <span class=error>Флойд</span> Мейвезер прокомментировал предстоящий поединок с чемпионом UFC <span class=error>Конором</span> Макгрегором. Увеличить
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Отдав должное ирландцу, Мейвезер тем не менее отметил, что не беспокоится о том, как его соперник готовится к поединку.

«Я делал это уже много раз. Для меня это рутина. Но я стал старше, и мне нужно давать больше отдыха телу. С возрастом приходит мудрость. В молодости я был готов тренироваться и тренироваться, вовсе не задумываясь о восстановлении.

Нас ждёт не просто бой, это большое событие. Мы оба должны подарить нашим фанам зрелище. Я знаю, что меня ждёт бой с воином, но я не беспокоюсь о том, как он готовится. Я сфокусирован на своей работе. Мой отец построил отличный план на бой, но он не может выйти в ринг вместо меня.

В этот раз наш тренировочный лагерь существенно отличался. Я провёл некоторое время в Лос-Анджелесе и в Майами. Я тяжело работал, но не собираюсь выкладывать видео об этом, потому как я давно в этом деле и все знают, на что я способен, — цитирует Мейвезера World Boxing News.
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