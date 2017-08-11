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https://sport.mail.ru/news/boxing/30654335/
11 августа 2017, 12:11 | Бокс | Чемпионат.com

Де ла Хойя: Бой Альварес — Головкин — самый большой в истории среднего веса

Оскар де ла Хойя, промоутер Сауля Альвареса, сказал, что грядущий поединок между его клиентом и чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным станет самым большим событием за всю историю дивизиона.

«На сегодняшний день, наверное, это самый большой бой в истории среднего веса. Конечно, мы должны посмотреть, как всё сложится. Но с точки зрения пиара и внимания — да, это самый грандиозный бой. Очевидно, нам нужно дождаться 16 сентября, чтобы понять, станет ли этот бой лучшим в истории среднего веса. Но есть все данные для того, чтобы это случилось. Мы увидим грандиозный блокбастер», — цитирует де ла Хойю BoxingScene.
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