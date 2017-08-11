«На сегодняшний день, наверное, это самый большой бой в истории среднего веса. Конечно, мы должны посмотреть, как всё сложится. Но с точки зрения пиара и внимания — да, это самый грандиозный бой. Очевидно, нам нужно дождаться 16 сентября, чтобы понять, станет ли этот бой лучшим в истории среднего веса. Но есть все данные для того, чтобы это случилось. Мы увидим грандиозный блокбастер», — цитирует де ла Хойю BoxingScene.