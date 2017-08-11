Пакьяо хочет провести реванш с Хорном на Филиппинах или в США

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«Я действительно очень хочу получить реванш с Хорном. У нас в контракте прописана такая опция, и мы работаем над ней. Мы сделаем всё возможное, чтобы провести поединок на Филиппинах, и сейчас мы находимся в процессе поиска спонсоров. Если у нас не получится организовать бой там, то, возможно, он состоится в Дубае или в США», — цитирует Пакьяо Boxingnews24.

Первая встреча между Хорном и Пакьяо состоялась 2 июля в Брисбене, тогда скандальную победу единогласным решением судей одержал австралиец.