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https://sport.mail.ru/news/boxing/30653241/
11 августа 2017, 11:02 | Бокс | Чемпионат.com

Пакьяо хочет провести реванш с Хорном на Филиппинах или в США

Мэнни Пакьяо, экс-чемпион мира в восьми весовых категориях, сказал, что хотел бы провести реванш с австралийцем Джеффом Хорном либо у себя на родине, либо в США.

<span class=error>Мэнни</span> <span class=error>Пакьяо</span> <nobr>экс-чемпион</nobr> мира в восьми весовых категориях сказал что хотел бы провести реванш с австралийцем <span class=error>Джеффом</span> Хорном либо у себя на родине либо в США. Увеличить
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«Я действительно очень хочу получить реванш с Хорном. У нас в контракте прописана такая опция, и мы работаем над ней. Мы сделаем всё возможное, чтобы провести поединок на Филиппинах, и сейчас мы находимся в процессе поиска спонсоров. Если у нас не получится организовать бой там, то, возможно, он состоится в Дубае или в США», — цитирует Пакьяо Boxingnews24.

Первая встреча между Хорном и Пакьяо состоялась 2 июля в Брисбене, тогда скандальную победу единогласным решением судей одержал австралиец.
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