Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30651716/
11 августа 2017, 9:21 | Бокс | Vesti.kz

Обвиненная в измене с Энтони Джошуа супруга Амира Хана рассказала подробности скандала

Супруга Амира Хана Фарьял Махдум, которую британский боксер обвинил в измене со своим соотечественником Энтони Джошуа, рассказала подробности скандала, сообщает boxingscene.com.

Супруги публично выясняют отношения уже несколько дней. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

На прошлой неделе Хан заявил в «Твиттере», что разводится, узнав об отношениях супруги и Джошуа на стороне.

«Я долго время молчала, потому что была не в курсе происходящего, — прокомментировала Махдум. — Все, что произошло, это полное недоразумение. Скриншоты, которые прислали Амиру, были подделкой. Он думал, что мы с Джошуа общаемся, хотя мы даже не виделись. Амир был разневан, он написал твиты, даже не подумав. Но во всем этом нет правды», — прокомментировала Махдум.

«Энтони Джошуа, я рад, что все прояснилось, — написал Хан в “Твиттере” Джошуа, который связь с его женой отрицал. — Я рассердился, как любой другой человек. Но я все же по-прежнему собираюсь покинуть Фарьял. Так бывает в жизни. Отношения стали нездоровыми».

Отметим, что во время скандала супруга Хана также успела обвинить его в изменах.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Санчеса уличили в лицемерии и создании двойных стандартов для соперников Головкина

Санчеса уличили в лицемерии и создании двойных стандартов для соперников Головкина

Журналист Пол Маньо в своей статье на Fighthype.com уличил известного тренера по боксу Абеля Санчеса, являющегося наставником чемпиона мира WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), в лицемерии и создании в двойных стандартов по отношению к соперникам казахстанского боксера.
Еще 7 новостей  Все новости
11 августа

Бекман Сойлыбаев приступил к подготовке к бою в США

Обвиненная в измене с Энтони Джошуа супруга Амира Хана рассказала подробности скандала

В андеркарте боя Мейвезер - МакГрегор пройдут два чемпионских поединка