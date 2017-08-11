Обвиненная в измене с Энтони Джошуа супруга Амира Хана рассказала подробности скандала
Супруга Амира Хана Фарьял Махдум, которую британский боксер обвинил в измене со своим соотечественником Энтони Джошуа, рассказала подробности скандала, сообщает boxingscene.com.
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Видимо, что-то случилось...
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На прошлой неделе Хан заявил в «Твиттере», что разводится, узнав об отношениях супруги и Джошуа на стороне.
«Я долго время молчала, потому что была не в курсе происходящего, — прокомментировала Махдум. — Все, что произошло, это полное недоразумение. Скриншоты, которые прислали Амиру, были подделкой. Он думал, что мы с Джошуа общаемся, хотя мы даже не виделись. Амир был разневан, он написал твиты, даже не подумав. Но во всем этом нет правды», — прокомментировала Махдум.
«Энтони Джошуа, я рад, что все прояснилось, — написал Хан в “Твиттере” Джошуа, который связь с его женой отрицал. — Я рассердился, как любой другой человек. Но я все же
Отметим, что во время скандала супруга Хана также успела обвинить его в изменах.
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