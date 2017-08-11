Кудряшов сразится с Дортикосом в рамках WBSS 23 сентября в США
Всемирная серия бокса (WBSS) объявила дату и место проведения поединка ¼ финала в первом тяжёлом весе между Юньером Дортикосом (21−0, 20 КО) и Дмитрием Кудряшовым (21−1, 21 КО).
Соперники встретятся 23 сентября в
Ранее стало известно, что Александр Усик и Марко Хук свой четвертьфинальный бой проведут 9 сентября в Берлине. Майрис Бриедис проведёт поединок с Майком Пересом 30 сентября в Риге.
В ещё одной паре сойдутся Мурат Гассиев и Кшиштоф Влодарчик. Место и дата проведения поединка пока не объявлены.
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