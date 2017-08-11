Кудряшов сразится с Дортикосом в рамках WBSS 23 сентября в США

Соперники встретятся 23 сентября в Сан-Антонио, США.

Ранее стало известно, что Александр Усик и Марко Хук свой четвертьфинальный бой проведут 9 сентября в Берлине. Майрис Бриедис проведёт поединок с Майком Пересом 30 сентября в Риге.

В ещё одной паре сойдутся Мурат Гассиев и Кшиштоф Влодарчик. Место и дата проведения поединка пока не объявлены.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">CONFIRMED: It's Hammer Time! <a href="https://twitter.com/hashtag/DorticosKudryashov?src=hash">#DorticosKudryashov</a> ?<br>? 23 Sept<br>? San Antonio, Texas <br>? Read: <a href="https://t.co/aNAM5hhxS4">https://t.co/aNAM5hhxS4</a><br>? <a href="https://twitter.com/hashtag/AliTrophy?src=hash">#AliTrophy</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/WBAbelt?src=hash">#WBAbelt</a> <a href="https://t.co/eErrXcqqHQ">pic.twitter.com/eErrXcqqHQ</a></p>— WBSuperSeries (@WBSuperSeries) <a href="https://twitter.com/WBSuperSeries/status/895639908160647169">10 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>