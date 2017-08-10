Почему Пакиао не приедет в Россию?

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Пока американский боксер Флойд Мейуэзер готовится «отлупить» на ринге бойца ММА Конора Макгрегора и заявляет, что со времен своего предпоследнего боя с Мэнни Пакиао «кое-что» задолжал публике, сам филиппинец времени даром тоже не теряет. Правда, в последнем бою 2 июля он уступил по очкам австралийцу Джеффу Хорну и не смог защитить свой титул WBO, но это поражение стало для него новой отправной точкой. Он объявил, что так это не оставит, и потребовал реванша, который, кажется, уже почти что стал решенным вопросом.

Но из-за такого развития событий пока что не суждено сбыться другому плану. Еще до боя с Хорном Пакиао вступил в переговоры о проведении боя в России. Его возможными соперниками назывались Руслан Проводников и Дмитрий Михайленко, а местом проведения поединка — Екатеринбург. На днях стало известно, что переговоры приостановлены — как раз из-за желания филиппинца провести реванш. Но теперь не ясно другое — останется ли в силе идея выступить в России после второго боя с Хорном?

Мэнни ПАКИАО. AFP 2017

БИЗНЕС, ГДЕ ВСЕ СМОТРЯТ ТОЛЬКО НА ДЕНЬГИ

Исполнительный директор промоутерской компании RCC Boxing Promotion Алексей Титов, который вел переговоры, рассказал «СЭ», что интерес Пакиао был вызван прежде всего финансовыми мотивами. Предложение было настолько хорошим, что Пакиао рассматривал возможность приехать всерьез, несмотря на отсутствие таких вещей, как, например, доходы от платного телевидения. Но после боя с Хорном приоритеты изменились, и во главу угла встало желание поквитаться с обидчиком за поражение. Поэтому переговоры с российской стороной были приостановлены. Могут ли они возобновиться, будет зависеть во многом от желания продолжать выходить на ринг после второго боя с Хорном, считает Титов.

— Пока разговоров о том, что будет после реванша с Хорном, не было, — рассказал российский промоутер. — Пакиао может завершить карьеру, это может быть его последний бой — даже вне зависимости от результата. В любом случае надо будет дождаться результатов этого боя-реванша, прежде чем вести какие-то дальнейшие переговоры.

— Как бы вы оценили теоретическую вероятность того, что Мэнни Пакиао реально мог бы приехать выступить в России?

— Если он не завершит карьеру, этот бой будет одним из вариантов для него.

— Это его устраивало бы с точки зрения спортивной или финансовой?

— С финансовой. Это большой бизнес, где все смотрят только на деньги. Наше предложение было интересно для него, но матч-реванш интереснее, чтобы реализовать свои спортивные амбиции. Но при этом реванш устраивает его и с финансовой точки зрения, он заработает еще больше, чем в первом бою с Хорном. Подождем результата боя и решения по продолжению карьеры, от этого и будем дальше отталкиваться.

Мэнни ПАКИАО. AFP 2017

РИСК ТРЕТЬЕГО ПОРАЖЕНИЯ ПОДРЯД

Конечно, сейчас ситуация такова, что после неоднозначного боя в Брисбене промоутеры Пакиао и Хорна могут продать второй бой дороже. И грех этим не воспользоваться. При этом возможно, что российское предложение будет оставаться у Боба Арума в уме, но достанет ли он этот вариант в случае того, если Пакиао и во второй раз на ринге не убедит судей в своем превосходстве?

При этом интерес к бою-реваншу уже начинает подогреваться. Пакиао заявил, что остается в деле: «Я люблю этот вид спорта и, пока есть желание, буду боксировать ради семьи, фанатов и страны». А Хорн ответил, что уверен в своей победе и во второй раз. «Думаю, что преуспел в прошлом бою, и знаю, что во втором выступлю лучше», — подчеркнул австралиец.

В прошлом году Пакиао уже завершал карьеру, был избран в парламент Филиппин, но потом вернулся на ринг. У 38-летнего боксера, экс-чемпиона мира в восьми весах, весьма впечатляющий послужной список — 59 побед, 7 поражений и 2 ничьи. Если 60-й победы в бою-реванше с Хорном не случится, возможно, Мэнни и не откажется от шанса прокатиться в Россию, чтобы «округлить» послужной список и подзаработать.

Но со спортивной точки зрения после двух поражений подряд есть шанс встретить сопротивление и со стороны российского боксера. Большой вопрос, захочет ли он рисковать возможностью закрыть карьеру третьей неудачей. Если же Пакиао победит Хорна, никто не знает, на что еще упадет глаз его промоутера и вспомнит ли он про Россию. Если, конечно, Пакиао не решил уже сейчас, что бой-реванш будет для него последним.

ПАКИАО ОБОШЕЛ МОХАММЕДА АЛИ

Авторитетный боксерский портал Boxrec представил рейтинг самых выдающихся боксеров всех времен, независимо от весовой категории, в котором Мэнни Пакиао занял очень высокое четвертое место:

1. Флойд Мейуэзер (США).

2. Рэй Робинсон (США).

3. Арчи Мур (США).

4. Мэнни Пакиао (Филиппины).

5. Бернард Хопкинс (США).

6. Мохаммед Али (США).

7. Хулисо Сезар Чавес (Мексика).

8. Джо Луис (США).

9. Сэм Лэнгфорд (Канада).

10. Эвандер Холифилд (США).

11. Рой Джонс (США).

12. Гарри Уиллс (США).

13. Роберто Дуран (Панама).

14. Оскар Де Ла Хойя (США).

15. Гарри Греб (США).

16. Азума Нельсон (Гана).

17. Владимир Кличко (Украина).

18. Эмиль Гриффит (США).

19. Карлос Монсон (Аргентина).

20. Карлос Ортис (Пуэрто-Рико).