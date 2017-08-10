Джек будет соперником чемпиона мира по боксу Клеверли вместо россиянина Бивола

Клеверли изначально должен был провести защиту титула против обязательного претендента Бивола. Поединок Клеверли — Джек состоится 26 августа в Лас-Вегасе в рамках вечера бокса, где главным будет бой между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Флойдом Мэйуэзером-младшим.

В активе Клеверли 30 побед (16 нокаутом) и три поражения. Россиянам он известен по своему бою против Сергея Ковалева в августе 2013 года, в котором британец проиграл техническим нокаутом в четвертом раунде. В активе Бивола 11 побед, девять из которых он выиграл нокаутом, и ни одного поражения.