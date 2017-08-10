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https://sport.mail.ru/news/boxing/30649286/
10 августа 2017, 21:43 | Бокс | ТАСС

Джек будет соперником чемпиона мира по боксу Клеверли вместо россиянина Бивола

МОСКВА, 10 августа /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе англичанин Натан Клеверли проведет поединок против шведа Баду Джека вместо россиянина Дмитрия Бивола. Об этом говорится в пресс-релизе организаторов поединка, который оказался в распоряжении ТАСС.

Клеверли изначально должен был провести защиту титула против обязательного претендента Бивола. Поединок Клеверли — Джек состоится 26 августа в Лас-Вегасе в рамках вечера бокса, где главным будет бой между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Флойдом Мэйуэзером-младшим.

В активе Клеверли 30 побед (16 нокаутом) и три поражения. Россиянам он известен по своему бою против Сергея Ковалева в августе 2013 года, в котором британец проиграл техническим нокаутом в четвертом раунде. В активе Бивола 11 побед, девять из которых он выиграл нокаутом, и ни одного поражения.
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