В андеркарде боя Мейвезер — Макгрегор пройдут два чемпионских поединка
«Регулярный» чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA Натан Клеверли проведёт поединок с чемпионом второго среднего веса Баду Джеком.
Бой пройдёт 26 августа в
Также в рамках вечера защиту титула проведёт чемпион IBF в первой лёгкой категории Джервонта Дэвис. Его соперником станет Франсиско Фонсека.
Ещё в одном поединке вечера двукратный чемпион мира Стив Каннингем в рамках первого тяжёлого веса встретится с Эндрю Табити.
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