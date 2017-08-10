Бой Кудряшова и Дортикоса в четвертьфинале WBSS пройдет 23 сентября в США
МОСКВА, 10 авг —
Р-Спорт. Бой между обладателем пояса WBC Silver в первом тяжелом весе россиянином Дмитрием Кудряшовым и регулярным чемпионом WBA кубинцем Юниером Дортикосом в ¼ финала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) пройдет 23 сентября, сообщается на официальном сайте промоутерской компании «Мир бокса».
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Поединок Кудряшова (21 победа нокаутом, 1 поражение) и Дортикоса (21 победа, 20 — нокаутом) состоится в США в штате Техас. Кудряшов в настоящий момент завершает первый этап подготовки к бою.
Согласно жеребьевке, победитель боя
В других четвертьфинальных боях встретятся:
Александр Усик — Марко Хук — 9 сентября;.
Майрис Бриедис — Майк Перес — 30 сентября.
Финальный поединок турнира состоится в мае 2018 года, его победитель станет обладателем четырех поясов в первом тяжелом весе и получит приз Мохаммеда Али, учрежденный организаторами турнира.
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