Бой Кудряшова и Дортикоса в четвертьфинале WBSS пройдет 23 сентября в США

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Поединок Кудряшова (21 победа нокаутом, 1 поражение) и Дортикоса (21 победа, 20 — нокаутом) состоится в США в штате Техас. Кудряшов в настоящий момент завершает первый этап подготовки к бою.

Согласно жеребьевке, победитель боя Кудряшов-Дортикос встретится с победителем поединка между чемпионом мира по версии IBF россиянином Муратом Гассиевым и экс-чемпионом мира по версиям IBF и WBC поляком Кшиштофом Влодарчиком в январе-феврале следующего года.

В других четвертьфинальных боях встретятся:

Александр Усик — Марко Хук — 9 сентября;.

Майрис Бриедис — Майк Перес — 30 сентября.

Финальный поединок турнира состоится в мае 2018 года, его победитель станет обладателем четырех поясов в первом тяжелом весе и получит приз Мохаммеда Али, учрежденный организаторами турнира.