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10 августа 2017, 18:33 | Бокс | Р-Спорт

Бой Кудряшова и Дортикоса в четвертьфинале WBSS пройдет 23 сентября в США

МОСКВА, 10 авг — Р-Спорт. Бой между обладателем пояса WBC Silver в первом тяжелом весе россиянином Дмитрием Кудряшовым и регулярным чемпионом WBA кубинцем Юниером Дортикосом в ¼ финала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) пройдет 23 сентября, сообщается на официальном сайте промоутерской компании «Мир бокса».

Бой между обладателем пояса WBC Silver в первом тяжелом весе россиянином Дмитрием <span class=error>Кудряшовым</span> и регулярным чемпионом WBA кубинцем <span class=error>Юниером</span> <span class=error>Дортикосом</span> в ¼ финала Всемирной боксерской <span class=error>суперсерии</span> (<span class=error>WBSS</span>) пройдет 23 сентября сообщается на официальном сайте промоутерской компании Мир бокса. Увеличить
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Поединок Кудряшова (21 победа нокаутом, 1 поражение) и Дортикоса (21 победа, 20 — нокаутом) состоится в США в штате Техас. Кудряшов в настоящий момент завершает первый этап подготовки к бою.

Согласно жеребьевке, победитель боя Кудряшов-Дортикос встретится с победителем поединка между чемпионом мира по версии IBF россиянином Муратом Гассиевым и экс-чемпионом мира по версиям IBF и WBC поляком Кшиштофом Влодарчиком в январе-феврале следующего года.

В других четвертьфинальных боях встретятся:

Александр Усик — Марко Хук — 9 сентября;.

Майрис Бриедис — Майк Перес — 30 сентября.

Финальный поединок турнира состоится в мае 2018 года, его победитель станет обладателем четырех поясов в первом тяжелом весе и получит приз Мохаммеда Али, учрежденный организаторами турнира.
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