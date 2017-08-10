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https://sport.mail.ru/news/boxing/30644368/
10 августа 2017, 14:02 | Бокс | Sports.kz

IBF опровергла информацию о намерении отменить бой Жакиянов — Барнетт

По информации Boxingscene.com, Международная боксерская федерация (IBF) опровергла информацию о намерении заблокировать проведение объединительного боя Жанат Жакиянов — Райан Барнетт, сообщает Sports.kz.

По информации Boxingscene.com Международная боксерская федерация (IBF) опровергла информацию о намерении заблокировать проведение объединительного боя <span class=error>Жанат</span> <span class=error>Жакиянов</span> — <span class=error>Райан</span> <span class=error>Барнетт</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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Как передает организация, поединок боксеров предварительно одобрен, и процесс находится на стадии ожидания контрактов.

Ранее сайт Irish-Boxing.com писал, что IBF планирует воспрепятствовать проведению боя Барнетта (чемпиона организации в легчайшем весе) с Жакияновым, владеющим титулом WBA, а вместо этого организовать поединок североирландца с обязательным претендентом на титул — пуэрториканцем Эммануэлем Родригесом (17−0, 12 КО).

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