IBF опровергла информацию о намерении отменить бой Жакиянов — Барнетт
По информации Boxingscene.com, Международная боксерская федерация (IBF) опровергла информацию о намерении заблокировать проведение объединительного боя Жанат Жакиянов — Райан Барнетт, сообщает Sports.kz.
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Как передает организация, поединок боксеров предварительно одобрен, и процесс находится на стадии ожидания контрактов.
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