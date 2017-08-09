Сауль Альварес: Я достаточно заматерел, чтобы проиграть вновь

«Я определенно многому научился, и сейчас у меня намного больше опыта. Я более уверен в себе, заматерел как боец. Очевидно, что я пришел к этому не только благодаря этому бою, но и последующим. Но поединок с Мэйуэзером однозначно меня изменил, и сейчас я чувствую себя более совершенным бойцом. Думаю, единственной причиной моего поражения Флойду стал опыт. У него в этом плане было преимущество, он провел больше титульных поединков. Но в бою Головкиным все будет иначе. Теперь у меня достаточно опыта и уверенности, чтобы не позволить этому случиться вновь», — приводит слова мексиканца Boxingscene.com.