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https://sport.mail.ru/news/boxing/30637813/
9 августа 2017, 22:18 | Бокс | Prosports.kz

Сауль Альварес: Я достаточно заматерел, чтобы проиграть вновь

Мексиканец Сауль Альварес заявил, что только недостаток опыта помешал ему совладать с Флойдом Мейуэзером-младшим в сентябре 2013 года.

«Я определенно многому научился, и сейчас у меня намного больше опыта. Я более уверен в себе, заматерел как боец. Очевидно, что я пришел к этому не только благодаря этому бою, но и последующим. Но поединок с Мэйуэзером однозначно меня изменил, и сейчас я чувствую себя более совершенным бойцом. Думаю, единственной причиной моего поражения Флойду стал опыт. У него в этом плане было преимущество, он провел больше титульных поединков. Но в бою Головкиным все будет иначе. Теперь у меня достаточно опыта и уверенности, чтобы не позволить этому случиться вновь», — приводит слова мексиканца Boxingscene.com.
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