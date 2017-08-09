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https://sport.mail.ru/news/boxing/30637779/
9 августа 2017, 22:14 | Бокс | Sports.kz

Тренер «Канело» рассказал, как он собирается победить Головкина

Тренер мексиканского боксера Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО) Эдди Рейносо прокомментировал предстоящий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

Тренер мексиканского боксера <span class=error>Сауля</span> Альвареса (49−1−1 34 КО) <span class=error>Эдди</span> <span class=error>Рейносо</span> прокомментировал предстоящий бой с <span class=error>казахстанцем</span> Геннадием <span class=error>Головкиным</span> (37−0 33 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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— Это будет очень тяжелый бой, но, вместе с тем, благодаря стилям этих двух боксеров это будет и великий бой — можно гарантировать это. Мы разрабатываем варианты, как победить Головкина. У него есть несколько недостатков — они всегда были. Мы отметили для себя эти моменты и с нетерпением ждем 16 сентября, чтобы использовать их. Мы хорошо его изучили, но продолжаем работать над этим, — сказал Рейносо.

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Букмекерская контора 1XBET предлагает на этот поединок следующие коэффициенты: победа Головкина — 1.68, победа Альвареса — 2.56, ничья — 23.

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