Тренер «Канело» рассказал, как он собирается победить Головкина

— Это будет очень тяжелый бой, но, вместе с тем, благодаря стилям этих двух боксеров это будет и великий бой — можно гарантировать это. Мы разрабатываем варианты, как победить Головкина. У него есть несколько недостатков — они всегда были. Мы отметили для себя эти моменты и с нетерпением ждем 16 сентября, чтобы использовать их. Мы хорошо его изучили, но продолжаем работать над этим, — сказал Рейносо.



Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Букмекерская контора 1XBET предлагает на этот поединок следующие коэффициенты: победа Головкина — 1.68, победа Альвареса — 2.56, ничья — 23.