Тренер «Канело» рассказал, как он собирается победить Головкина
Тренер мексиканского боксера Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО) Эдди Рейносо прокомментировал предстоящий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.
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— Это будет очень тяжелый бой, но, вместе с тем, благодаря стилям этих двух боксеров это будет и великий бой — можно гарантировать это. Мы разрабатываем варианты, как победить Головкина. У него есть несколько недостатков — они всегда были. Мы отметили для себя эти моменты и с нетерпением ждем 16 сентября, чтобы использовать их. Мы хорошо его изучили, но продолжаем работать над этим, — сказал Рейносо.
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на
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