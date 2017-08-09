Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30637424/
9 августа 2017, 21:14 | Бокс | Vesti.kz

В Казахстане покажут в прямом эфире бой Теренс Кроуфорд — Джулиус Индонго

Телеканал «Хабар» покажет в прямом эфире бой Теренс Кроуфорд — Джулиус Индонго, сообщается на его официальном сайте.

Он состоится по казахстанскому времени утром 20 августа. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Бой состоится в США 19 августа, в Казахстане будет уже утро 20 августа. Начало прямой трансляции в 07:02 по времени Астаны.

Чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе 29-летний американец Теренс Кроуфорд и обладатель титулов IBF и WBA Super в этом же весе Джулиус Индонго из Намибии проведут объединительный бой. На кону этого поединка будут стоять все четыре основных титула в первом полусреднем весе, а его победитель станет всего лишь третьим в истории боксером, которому удалось завоевать все четыре пояса. Первые два — Бернард Хопкинс и Джермейн Тейлор.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Представлен пояс WBC, за который поборется Ахмедов в США

Представлен пояс WBC, за который поборется Ахмедов в США

Представляем Вашему вниманию пояс чемпиона мира по версии WBC среди молодежи, который оспорят казахстанец Али Ахмедов (7−0, 5КО) и американец Кертис Хилл-младший (10−0, 5КО) 19 августа в Остине (штат Техас, США), из группы «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.
Еще 7 новостей  Все новости
9 августа

Стала известна причина ухода Димитара Димитрова из "Иртыша"

"Иртыш" объявил об уходе главного тренера Димитара Димитрова

"Барыс" победил "Авангард" за счет самоотдачи, терпения и где-то героизма - Корешков