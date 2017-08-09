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Бой состоится в США 19 августа, в Казахстане будет уже утро 20 августа. Начало прямой трансляции в 07:02 по времени Астаны.

Чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе 29-летний американец Теренс Кроуфорд и обладатель титулов IBF и WBA Super в этом же весе Джулиус Индонго из Намибии проведут объединительный бой. На кону этого поединка будут стоять все четыре основных титула в первом полусреднем весе, а его победитель станет всего лишь третьим в истории боксером, которому удалось завоевать все четыре пояса. Первые два — Бернард Хопкинс и Джермейн Тейлор.