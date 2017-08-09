Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30637158/
9 августа 2017, 20:26 | Бокс | Prosports.kz

Давид Лемье хочет встретиться с Мигелем Котто

Экс-чемпион мира в среднем весе по версии IBF Давид Лемье хочет провести бой с Мигелем Котто в декабре текущего года.

Об этом рассказал менеджер канадского боксера Камиль Эстефан.

Напомним, 26 августа Котто предстоит провести бой с японцем Йосихиро Камегаи, после чего он намерен провести до конца года прощальный поединок, прежде чем завершить карьеру.

«26 августа Котто будет драться в Калифорнии. Он должен победить и выглядеть хорошо в этом бою. В декабре, мы надеемся, Котто сразится с Лемье, — цитирует Эстефана Boxingscene.com.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Представлен пояс WBC, за который поборется Ахмедов в США

Представлен пояс WBC, за который поборется Ахмедов в США

Представляем Вашему вниманию пояс чемпиона мира по версии WBC среди молодежи, который оспорят казахстанец Али Ахмедов (7−0, 5КО) и американец Кертис Хилл-младший (10−0, 5КО) 19 августа в Остине (штат Техас, США), из группы «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.
Еще 7 новостей  Все новости
16 November

Елхан Аманкулов: «Тайский бокс один из претендентов включения в большую олимпийскую семью»

Фроч: «Сейчас я бы избил Головкина, потому что я больше него»

Калоян Петков: «БИИК очень популярен в Париже»