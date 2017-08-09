Давид Лемье хочет встретиться с Мигелем Котто
Экс-чемпион мира в среднем весе по версии IBF Давид Лемье хочет провести бой с Мигелем Котто в декабре текущего года.
Об этом рассказал менеджер канадского боксера Камиль Эстефан.
Напомним, 26 августа Котто предстоит провести бой с японцем Йосихиро Камегаи, после чего он намерен провести до конца года прощальный поединок, прежде чем завершить карьеру.
«26 августа Котто будет драться в Калифорнии. Он должен победить и выглядеть хорошо в этом бою. В декабре, мы надеемся, Котто сразится с Лемье, — цитирует Эстефана Boxingscene.com.
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