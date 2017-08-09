Экс-соперник Головкина собирается посетить его бой с «Канело»
Бывший соперник Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) британский боксер Мартин Мюррей (35−4−1, 16 КО) очень хочет вживую увидеть его бой с мексиканцем Саулем Альваресом (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
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«Все еще надеюсь, что я получу американскую визу, чтобы попасть на этот бой. Не так уж и долго до него осталось. На кого ставите? Как по мне — GGG победит», — написал Мюррей в Instagram.
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на
Что касается Мюррея, то он дрался с Головкиным в феврале 2015 года в
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