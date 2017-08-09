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https://sport.mail.ru/news/boxing/30635952/
9 августа 2017, 18:06 | Бокс | Sports.kz

Экс-соперник Головкина собирается посетить его бой с «Канело»

Бывший соперник Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) британский боксер Мартин Мюррей (35−4−1, 16 КО) очень хочет вживую увидеть его бой с мексиканцем Саулем Альваресом (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

Бывший соперник Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) британский боксер <span class=error>Мартин</span> <span class=error>Мюррей</span> (35−4−1 16 КО) очень хочет <span class=error>вживую</span> увидеть его бой с мексиканцем <span class=error>Саулем</span> Альваресом (49−1−1 34 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Все еще надеюсь, что я получу американскую визу, чтобы попасть на этот бой. Не так уж и долго до него осталось. На кого ставите? Как по мне — GGG победит», — написал Мюррей в Instagram.

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Букмекерская контора 1XBET предлагает следующие коэффициенты на этот поединок: победа Головкина — 1.68, победа Альвареса — 2.56, ничья — 23.

Что касается Мюррея, то он дрался с Головкиным в феврале 2015 года в Монте-Карло — тогда Геннадий победил техническим нокаутом в 11-м раунде.

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