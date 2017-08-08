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https://sport.mail.ru/news/boxing/30626458/
8 августа 2017, 23:28 | Бокс | Sports.kz

Альварес рассказал о желании нокаутировать Головкина

Мексиканский боксер Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО) прокомментировал предстоящий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

«Я готов дать всем болельщикам великий бой. Этот бой может стать одним из лучших в истории бокса. Сейчас я более уверенный и зрелый боец, чем это было в поединке с Мэйвезером. Станет ли моим преимуществом тот факт, что бой проходит в Лас-Вегасе? Не думаю. Головкин — боксер с большим опытом.

Не думаю, что команда GGG недооценивает силу моих ударов. В боксе может случиться всё что угодно — особенно когда это два бойца, которые творили историю, нокаутируя людей. Конечно, я хочу победить Головкина нокаутом!» — приводит слова «Канело» журналист Fansided.com Джек Йоргенсен.

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Букмекерская контора 1XBET предлагает следующие коэффициенты на этот поединок: победа Головкина — 1.68, победа Альвареса — 2.56, ничья — 23.

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