Альварес рассказал о желании нокаутировать Головкина

«Я готов дать всем болельщикам великий бой. Этот бой может стать одним из лучших в истории бокса. Сейчас я более уверенный и зрелый боец, чем это было в поединке с Мэйвезером. Станет ли моим преимуществом тот факт, что бой проходит в Лас-Вегасе? Не думаю. Головкин — боксер с большим опытом.



Не думаю, что команда GGG недооценивает силу моих ударов. В боксе может случиться всё что угодно — особенно когда это два бойца, которые творили историю, нокаутируя людей. Конечно, я хочу победить Головкина нокаутом!» — приводит слова «Канело» журналист Fansided.com Джек Йоргенсен.



Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Букмекерская контора 1XBET предлагает следующие коэффициенты на этот поединок: победа Головкина — 1.68, победа Альвареса — 2.56, ничья — 23.