Ломаченко предложил Макгрегору свои услуги в качестве спарринг-партнера

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«Конор Макгрегор нуждается в еще одном спарринг-партнере, чтобы испытать свое мастерство?», — написал Ломаченко в своем твиттере. Напомним, ранее тренировочный лагерь Макгрегора покинул Пол Малиньяджи. Боксерский бой Флойд Мэйвезер — Конор Макгрегор пройдет 26 августа в Лас-Вегасе.

Макгрегор еще ни разу не проводил бои по правилам бокса. За всю карьеру в смешанных единоборствах на его счету 21 победа при трех поражениях. При этом Макгрегор — первый боец в истории UFC, который стал чемпионом в двух весовых категориях — полулегкой и легкой.