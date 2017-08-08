Ломаченко предложил Макгрегору свои услуги в качестве спарринг-партнера
Украинский боксер Василий Ломаченко заявил, что готов стать
спарринг-партнером Конора Макгрегора.
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«Конор Макгрегор нуждается в еще одном
Макгрегор еще ни разу не проводил бои по правилам бокса. За всю карьеру в смешанных единоборствах на его счету 21 победа при трех поражениях. При этом Макгрегор — первый боец в истории UFC, который стал чемпионом в двух весовых категориях — полулегкой и легкой.
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