Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30621850/
8 августа 2017, 14:57 | Бокс | Prosports.kz

Мейирим Нурсултанов: О своем будущем сопернике ранее не слышал

Экс-лидер Astana Arlans не жалеет о том, что перешел в профессионалы.

Экс-лидер Astana Arlans не жалеет о том что перешел в профессионалы. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Казахстанский боксер-профессионал Мейирим Нурсултанов в интервью корреспонденту Prosports.kzрассказал о своем будущем сопернике и дал свой прогноз на поединок Головкина с Альваресом.

— Мейирим, как идет ваша подготовка к сентябрьскому поединку, который пройдет в Астане, в рамках «ЭКСПО-2017»?

— Подготовка идет по плану. Недавно узнал имя своего соперника (Исмаэль Буэно — Prosports.kz). Теперь вот начал тактические занятия.

— О своем будущем сопернике что-нибудь слышали до этого?

— Нет. О нем ничего не слышал.

— В целом, насколько сильно отличаются тренировки в США и Казахстане?

— Конечно, есть отличия. В США более профессиональный подход.

— Освоились в Америке?

— Да, можно сказать, что уже полностью освоился. К тому же я тут не один. Есть друзья — Асхат Уалиханов и Мадияр Ашкеев (Оба профессиональные боксеры — Prosports.kz).

— Нет ли сожалений о том, что не перешли в профи бокс раньше?

— Нет. Таких мыслей не было. Думаю, правильно поступил, когда ушел в профессиональный бокс.

— Какой город красивее: Алматы или Лос-Анджелес?

— Астана (смеется). Если честно, я не очень люблю Алматы.

— В скором времени состоится бой Головкина с Альваресом. Ваш прогноз на бой?

— Это будет очень интересный поединок. Мое мнение, что Головкин одержит победу.

— Что думаете по поводу встречи Мейвезера с Макгрегором?

— Мейвезер выиграет. Надо понимать, что это не ММА, а бокс. А в этой сфере Флойд — один из лучших в мире.

— Вашим менеджером является достаточно известный в боксерских кругах человек — Эгис Климас. Что скажете о нем?

— Эгис — настоящий профессионал. Мастер своего дела.

— Также вы часто пересекаетесь с Сергеем Ковалевым и Василием Ломаченко.

— Да. С ними я тоже дружу. Частенько хожу на их поединки.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
16 November

Елхан Аманкулов: «Тайский бокс один из претендентов включения в большую олимпийскую семью»

Фроч: «Сейчас я бы избил Головкина, потому что я больше него»

Калоян Петков: «БИИК очень популярен в Париже»