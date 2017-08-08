Мейирим Нурсултанов: О своем будущем сопернике ранее не слышал
Экс-лидер Astana Arlans не жалеет о том, что перешел в профессионалы.
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Казахстанский
— Мейирим, как идет ваша подготовка к сентябрьскому поединку, который пройдет в Астане, в рамках «ЭКСПО-2017»?
— Подготовка идет по плану. Недавно узнал имя своего соперника (Исмаэль Буэно — Prosports.kz). Теперь вот начал тактические занятия.
— О своем будущем сопернике
— Нет. О нем ничего не слышал.
— В целом, насколько сильно отличаются тренировки в США и Казахстане?
— Конечно, есть отличия. В США более профессиональный подход.
— Освоились в Америке?
— Да, можно сказать, что уже полностью освоился. К тому же я тут не один. Есть друзья — Асхат Уалиханов и Мадияр Ашкеев (Оба профессиональные боксеры — Prosports.kz).
— Нет ли сожалений о том, что не перешли в профи бокс раньше?
— Нет. Таких мыслей не было. Думаю, правильно поступил, когда ушел в профессиональный бокс.
— Какой город красивее: Алматы или
— Астана (смеется). Если честно, я не очень люблю Алматы.
— В скором времени состоится бой Головкина с Альваресом. Ваш прогноз на бой?
— Это будет очень интересный поединок. Мое мнение, что Головкин одержит победу.
— Что думаете по поводу встречи Мейвезера с Макгрегором?
— Мейвезер выиграет. Надо понимать, что это не ММА, а бокс. А в этой сфере Флойд — один из лучших в мире.
— Вашим менеджером является достаточно известный в боксерских кругах человек — Эгис Климас. Что скажете о нем?
— Эгис — настоящий профессионал. Мастер своего дела.
— Также вы часто пересекаетесь с Сергеем Ковалевым и Василием Ломаченко.
— Да. С ними я тоже дружу. Частенько хожу на их поединки.
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