Мейирим Нурсултанов: О своем будущем сопернике ранее не слышал

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Казахстанский боксер-профессионал Мейирим Нурсултанов в интервью корреспонденту Prosports.kzрассказал о своем будущем сопернике и дал свой прогноз на поединок Головкина с Альваресом.

— Мейирим, как идет ваша подготовка к сентябрьскому поединку, который пройдет в Астане, в рамках «ЭКСПО-2017»?

— Подготовка идет по плану. Недавно узнал имя своего соперника (Исмаэль Буэно — Prosports.kz). Теперь вот начал тактические занятия.

— О своем будущем сопернике что-нибудь слышали до этого?

— Нет. О нем ничего не слышал.

— В целом, насколько сильно отличаются тренировки в США и Казахстане?

— Конечно, есть отличия. В США более профессиональный подход.

— Освоились в Америке?

— Да, можно сказать, что уже полностью освоился. К тому же я тут не один. Есть друзья — Асхат Уалиханов и Мадияр Ашкеев (Оба профессиональные боксеры — Prosports.kz).

— Нет ли сожалений о том, что не перешли в профи бокс раньше?

— Нет. Таких мыслей не было. Думаю, правильно поступил, когда ушел в профессиональный бокс.

— Какой город красивее: Алматы или Лос-Анджелес?

— Астана (смеется). Если честно, я не очень люблю Алматы.

— В скором времени состоится бой Головкина с Альваресом. Ваш прогноз на бой?

— Это будет очень интересный поединок. Мое мнение, что Головкин одержит победу.

— Что думаете по поводу встречи Мейвезера с Макгрегором?

— Мейвезер выиграет. Надо понимать, что это не ММА, а бокс. А в этой сфере Флойд — один из лучших в мире.

— Вашим менеджером является достаточно известный в боксерских кругах человек — Эгис Климас. Что скажете о нем?

— Эгис — настоящий профессионал. Мастер своего дела.

— Также вы часто пересекаетесь с Сергеем Ковалевым и Василием Ломаченко.

— Да. С ними я тоже дружу. Частенько хожу на их поединки.