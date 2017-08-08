Чизора: В реванше я уничтожу Диллиана Уайта

«Наш реванш состоится. Мир должен увидеть наш реванш. Я выйду, чтобы уничтожить этого парня. Я буду гонять его из угла в угол. Я не шучу, я собираюсь уничтожить его. Мне придётся его нокаутировать», — цитирует Чизору Sky Sports.



У Уайта на 19 августа запланирован бой в США против Малкольма Танна, в андеркарде боя между Теренсом Кроуфордом и Джулиусом Индонго.