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https://sport.mail.ru/news/boxing/30621839/
8 августа 2017, 14:54 | Бокс | Чемпионат.com

Чизора: В реванше я уничтожу Диллиана Уайта

Британский супертяжеловес Дерек Чизора (26−7, 18 KO) твёрдо намерен провести матч-реванш со своим соотечественником Диллианом Уайтом, которому проиграл разделённым решением судей в декабре прошлого года.

«Наш реванш состоится. Мир должен увидеть наш реванш. Я выйду, чтобы уничтожить этого парня. Я буду гонять его из угла в угол. Я не шучу, я собираюсь уничтожить его. Мне придётся его нокаутировать», — цитирует Чизору Sky Sports.

У Уайта на 19 августа запланирован бой в США против Малкольма Танна, в андеркарде боя между Теренсом Кроуфордом и Джулиусом Индонго.
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