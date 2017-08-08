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8 августа 2017, 14:41 | Бокс | Чемпионат.com

Гвоздик: Мейвезер легко победит Макгрегора

Украинский боксёр Александр Гвоздик, выступающий в категории полутяжёлого веса, поделился своими ожиданиями от предстоящего боя между Флойдом Мейвезером-младшим и Конором Макгрегором, который состоится 26 августа в Лас-Вегасе.

Украинский боксёр Александр Гвоздик выступающий в категории полутяжёлого веса поделился своими ожиданиями от предстоящего боя между <span class=error>Флойдом</span> <nobr>Мейвезером-младшим</nobr> и <span class=error>Конором</span> Макгрегором который состоится 26 августа в <nobr>Лас-Вегасе.</nobr> Увеличить
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«Мой прогноз — легкая победа Мейвезера. Мейвезер обещал всем, что по окончании боксёрской карьеры станет актером, и думаю, таким образом (выходя на бой с Макгрегором. — Прим. “Чемпионата”) он выполняет это обещание.

Поединок Мейвезера с Макгрегором — это всего лишь развлекательное шоу. Но хоть это и цирковой бой, я всё равно хочу его посмотреть», — рассказал Гвоздик в интервью ES News.
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