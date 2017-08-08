Гвоздик: Мейвезер легко победит Макгрегора

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«Мой прогноз — легкая победа Мейвезера. Мейвезер обещал всем, что по окончании боксёрской карьеры станет актером, и думаю, таким образом (выходя на бой с Макгрегором. — Прим. “Чемпионата”) он выполняет это обещание.



Поединок Мейвезера с Макгрегором — это всего лишь развлекательное шоу. Но хоть это и цирковой бой, я всё равно хочу его посмотреть», — рассказал Гвоздик в интервью ES News.