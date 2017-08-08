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https://sport.mail.ru/news/boxing/30620472/
8 августа 2017, 13:25 | Бокс | Чемпионат.com

Котто: Желаю Маркесу насладиться жизнью вне бокса

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Мигель Котто прокомментировал решение Хуана Мануэля Маркеса завершить боксёрскую карьеру.

Мексиканец, которого в последние годы преследовали травмы, надеялся вернуться на ринг и заполучить бой с Котто, однако в конце концов решил повесить перчатки на гвоздь.

«Хуан Мануэль Маркес всегда относился с уважением к нам, и мы отвечали ему тем же. Мы просто желаем ему процветания в будущем, чтобы он прожил хорошие годы со своей семьёй, наслаждался жизнью вне бокса и общением с семьёй», — цитирует Котто BoxingScene.
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