Котто: Желаю Маркесу насладиться жизнью вне бокса

Мексиканец, которого в последние годы преследовали травмы, надеялся вернуться на ринг и заполучить бой с Котто, однако в конце концов решил повесить перчатки на гвоздь.



«Хуан Мануэль Маркес всегда относился с уважением к нам, и мы отвечали ему тем же. Мы просто желаем ему процветания в будущем, чтобы он прожил хорошие годы со своей семьёй, наслаждался жизнью вне бокса и общением с семьёй», — цитирует Котто BoxingScene.