Головкин: В отличие от других соперников Альвареса, я не маленький боксёр

16 сентября этим боксёрам предстоит провести бой в Лас-Вегасе.



«У меня хороший опыт выступлений в среднем весе. Альварес же приходит в этот вес. В последней паре боёв он выглядел хорошо, но наш бой — это совсем другая история. Я настоящий чемпион в среднем весе. В последнем бою с Чавесом Альварес выглядел хорошо, потому что Хулио Сезар проиграл уже слишком много боёв. Я же ещё очень активен.



Я хочу показать большое драматическое шоу, хочу победы нокаутом, хочу настоящей битвы. Я хочу избить его, потому что он и его промоутеры слишком много болтали», — цитирует Головкина BoxingScene.