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https://sport.mail.ru/news/boxing/30619775/
8 августа 2017, 12:44 | Бокс | Чемпионат.com

Головкин: В отличие от других соперников Альвареса, я не маленький боксёр

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBC Геннадий Головкин считает, что у Сауля Альвареса ещё не было столь мощных соперников, как он.

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBC Геннадий <span class=error>Головкин</span> считает что у <span class=error>Сауля</span> Альвареса ещё не было столь мощных соперников как он. Увеличить
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16 сентября этим боксёрам предстоит провести бой в Лас-Вегасе.

«У меня хороший опыт выступлений в среднем весе. Альварес же приходит в этот вес. В последней паре боёв он выглядел хорошо, но наш бой — это совсем другая история. Я настоящий чемпион в среднем весе. В последнем бою с Чавесом Альварес выглядел хорошо, потому что Хулио Сезар проиграл уже слишком много боёв. Я же ещё очень активен.

Я хочу показать большое драматическое шоу, хочу победы нокаутом, хочу настоящей битвы. Я хочу избить его, потому что он и его промоутеры слишком много болтали», — цитирует Головкина BoxingScene.
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