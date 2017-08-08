Мадиев ведет подготовку к десятому бою на профи-ринге
Боксер «GGG Promotions» Руслан Мадиев (9−0, 4 KO’s) готовится к своему 10-бою на профи ринге, который состоится 9 сентября на арене «StubHub Center», Калифорния в андеркарте
Гонсалес-Вангек, соперником в 8-раундовом бою станет американец Джон Дельперданг (10−3, 9 KO’s), сообщает официльная группа GGG ВКонтакте.
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