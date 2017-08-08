Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30619096/
8 августа 2017, 11:53 | Бокс | Sports.kz

Мадиев ведет подготовку к десятому бою на профи-ринге

Боксер «GGG Promotions» Руслан Мадиев (9−0, 4 KO’s) готовится к своему 10-бою на профи ринге, который состоится 9 сентября на арене «StubHub Center», Калифорния в андеркарте Гонсалес-Вангек, соперником в 8-раундовом бою станет американец Джон Дельперданг (10−3, 9 KO’s), сообщает официльная группа GGG ВКонтакте.

Боксер GGG Promotions Руслан <span class=error>Мадиев</span> (9−0 4 KO's) готовится к своему 10-бою на профи ринге который состоится 9 сентября на арене StubHub Center Калифорния в андеркарте <nobr>Гонсалес-Вангек</nobr> соперником в 8-<span class=error>раундовом</span> бою станет американец Джон Дельперданг (10−3 9 KO's) сообщает <span class=error>официльная</span> группа GGG <span class=error>ВКонтакте</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
29 июня

Трансляция матча Лиги Европы «Иртыш» - «Дунав»

СМИ почувствовали у «Канело» страх перед Головкиным

Трансляция матча Лиги Европы «Широки Бриег» - «Ордабасы»