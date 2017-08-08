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«Я воспринимаю бой между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором как развлекательное шоу, а не как конкурентный поединок. Макгрегор собирается выбрасывать дикие размашистые удары, чтобы попасть в голову Флойда, так как его единственный шанс — попасть таким ударом. Но, если говорить о конкурентности боя, то я этого не вижу», — цитирует Гарсию BoxingScene.