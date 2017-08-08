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https://sport.mail.ru/news/boxing/30617841/
8 августа 2017, 10:27 | Бокс | Чемпионат.com

М. Гарсия: Бой Мейвезер — Макгрегор воспринимаю как развлекательное шоу

Чемпион мира в лёгком весе по версии WBC Майки Гарсия рассказал о своём отношении к поединку между Флойдом Мейвезером-младшим и Конором Макгрегором, который состоится 26 августа в Лас-Вегасе.

Чемпион мира в лёгком весе по версии WBC Майки <span class=error>Гарсия</span> рассказал о своём отношении к поединку между <span class=error>Флойдом</span> <nobr>Мейвезером-младшим</nobr> и <span class=error>Конором</span> Макгрегором который состоится 26 августа в <nobr>Лас-Вегасе.</nobr> Увеличить
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«Я воспринимаю бой между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором как развлекательное шоу, а не как конкурентный поединок. Макгрегор собирается выбрасывать дикие размашистые удары, чтобы попасть в голову Флойда, так как его единственный шанс — попасть таким ударом. Но, если говорить о конкурентности боя, то я этого не вижу», — цитирует Гарсию BoxingScene.
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