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https://sport.mail.ru/news/boxing/30617833/
8 августа 2017, 10:22 | Бокс | Sports.kz

Батыр Джукембаев: Альварес — серьезный соперник для Головкина

Казахстанский боксер-профессионал Батыр Джукембаев, выступающий в полусреднем весе, обладатель титула IBO International поделился со Sports.kz мнением о поединке между Геннадием Голвокиным и мексиканцем Саулем Альваресом.

Казахстанский <nobr>боксер-профессионал</nobr> <span class=error>Батыр</span> Джукембаев выступающий в полусреднем весе обладатель титула IBO International поделился со Sports.kz мнением о поединке между Геннадием Голвокиным и мексиканцем <span class=error>Саулем</span> Альваресом. Увеличить
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— Буду болеть и переживать за Головкина. Это будет большим событием в мире бокса. Альварес — серьезный соперник. Сложно давать прогнозы, поскольку это бокс, и тут все возможно, но я верю в то, что Геннадий сможет выиграть, — сказал Джукембаев.

Поединок Головкин — Альварес пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе. Букмекерская контора 1XBET считает фаворитом казахстанца: победа Головкина — 1.68, ничья — 23, победа Альвареса — 2.56.

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