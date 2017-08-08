Батыр Джукембаев: Альварес — серьезный соперник для Головкина
Казахстанский
боксер-профессионал Батыр Джукембаев, выступающий в полусреднем весе, обладатель титула IBO International поделился со Sports.kz мнением о поединке между Геннадием Голвокиным и мексиканцем Саулем Альваресом.
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— Буду болеть и переживать за Головкина. Это будет большим событием в мире бокса. Альварес — серьезный соперник. Сложно давать прогнозы, поскольку это бокс, и тут все возможно, но я верю в то, что Геннадий сможет выиграть, — сказал Джукембаев.
Поединок Головкин — Альварес пройдет 16 сентября в
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