Алдо: У Макгрегора нет шансов победить Мейвезера
Бывший чемпион UFC в полулегком весе Жозе Алдо уверен, что Конор Макгрегор не сможет победить Флойда
Мейвезера-младшего в боксерском поединке.
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«Эти бои нельзя сравнивать. Случаи совершенно разные. У Макгрегора нет шансов победить Мейвезера. Это другой вид спорта, и Мейвезер занимается им всю жизнь. Это шутка, он просто хочет получить денег, — приводит слова Алдо Los Angeles Times.
Алдо встречался с Макгрегором в декабре 2015 года и оказался в нокауте на 13-й секунде первого раунда, потеряв чемпионский титул.
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