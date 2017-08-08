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https://sport.mail.ru/news/boxing/30617668/
8 августа 2017, 10:09 | Бокс | Prosports.kz

Алдо: У Макгрегора нет шансов победить Мейвезера

Бывший чемпион UFC в полулегком весе Жозе Алдо уверен, что Конор Макгрегор не сможет победить Флойда Мейвезера-младшего в боксерском поединке.

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«Эти бои нельзя сравнивать. Случаи совершенно разные. У Макгрегора нет шансов победить Мейвезера. Это другой вид спорта, и Мейвезер занимается им всю жизнь. Это шутка, он просто хочет получить денег, — приводит слова Алдо Los Angeles Times.

Алдо встречался с Макгрегором в декабре 2015 года и оказался в нокауте на 13-й секунде первого раунда, потеряв чемпионский титул.
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