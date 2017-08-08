Санчеса уличили в лицемерии и создании двойных стандартов для соперников Головкина

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«Либо Санчес имеет короткую память, либо высокую терпимость к лицемерию. Когда недавно его спросили о статусе Джермалла Чарло в качестве обязательного претендента на титул WBC, Абель дал понять, что не собирается следовать обязательствам перед организацией, отметив, что Чарло еще должен заслужить право на бой с Головкиным.

Санчес явно забыл про один из недавних поединков Головкина c Домиником Уэйдом в апреле 2016 года. Тогда Санчес и вся команда Головкина заявляли, что их руки были связаны, так как Уэйд был обязательным претендентом по линии IBF. С точки зрения «заслуженности», Чарло выглядит боксером, достойным Зала славы, на фоне резюме Уэйда до боя с Головкиным. Тогда версия гласила, что с Головкиным никто не хочет драться, а потенциальные соперники прячутся от него под кроватями и не даже подумают о том, чтобы выйти на ринг.

Теперь, когда Геннадий заполучил денежный поединок (с Саулем Альваресом), который он всегда хотел, больше нет нужды притворяться в том, что Triple G горит желанием драться с лучшими любой ценой.

Но если обернуться назад и посмотреть, то никто из прошлых соперников, как говорит Санчес, «не заслужил» боя с Головкиным — ни Вилли Монро, ни полусредневес Келл Брук, ни Нобухиро Ишида с Осуману Адамой (этот список можно продолжать и продолжать).

Тем не менее Санчес не совсем уж плохой парень. Он дал Чарло совет по тому, как добиться поединка с боксером более высокого уровня:

«Чарло нужно оставаться активным, востребованным и продолжать боксировать. Потому что, когда придет время биться, люди должны его знать».

Смешно, но другие звезды раньше говорили то же самое про Головкина, но их называли за это трусами. Странно, как это работает, не так ли? — написал автор.