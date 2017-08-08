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https://sport.mail.ru/news/boxing/30616170/
8 августа 2017, 8:40 | Бокс | Vesti.kz

Тренер Головкина высказался против идеи боя с МакГрегором и объяснил, почему

Тренер чемпиона мира по боксу в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Абель Санчес высказался против идеи проведения боя между его подопечным и чемпионом UFC в легком весе ирландским бойцом смешанных единоборств Конором МакГрегором.

Ирландец и казахстанец проведут свои бои на одной арене в <nobr>Лас-Вегасе</nobr> с разницей в три недели. Увеличить
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«Я надеюсь, это никогда не произойдет, потому что это тот бой, который я определенно отклоню. Я буду категорически против даже его обсуждения.

Здесь дело даже не в «легких деньгах». Есть много других боксеров, которые заслуживают этого больше, проделав большую работу, чтобы достичь такого уровня. Бой с Головкиным принесет им большие деньги. Думаю, это будет справедливо по отношению к парням, которые натерпелись за свою карьеру, чтобы получить такую возможность, — заявил Санчес в интервью iFL TV.

Напомним, у МакГрегора на 26 августа в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena намечен бой с экс-чемпионом мира по боксу в пяти категориях американцем Флойдом Мейвезером-младшим. Поединок пройдет по правилам бокса. Сообщалось, что бойцы заработают по 100 миллионов долларов.

На этой же арене 16 сентября Головкин проведет защиту титулов в бою против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО). Оба события будут показаны через систему платных трансляций.
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