Джошуа: После победы над Кличко тренер сказал, что я много ошибался

«Я как будто был новичком. Мы отметили зрелищность боя, но, с точки зрения тренера, я допустил много ошибок и многое мог сделать лучше. Он говорил прямо: «Здорово, всё такое, но это было четыре недели назад. Нам надо готовиться к следующим трём годам. Твой левый хук был плох».

Я был ещё под влиянием всех восторгов и подумал: «Что?». Но я с этим справился. Бой закончен, пора возвращаться к делам. Вот почему я стал работать с этим тренером, когда стал профессионалом. Знал, что мне нужен большой опыт. После Олимпиады некоторые называли меня невероятным. Но Роб говорил: «Ты новичок. Неплохо справился, но…» Он всегда был приземлённым, — цитирует Джошуа Press Association Sport.