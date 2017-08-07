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7 августа 2017, 19:48 | Бокс | Чемпионат.com

Малиньяджи: Никогда не видел такого дешёвого человека, как Макгрегор

Экс-чемпион мира по боксу Поли Малиньяджи раскритиковал Конора Макгрегора. Ранее Малиньялджи провёл спарринг с ирландцем, а затем покинул его тренировочный лагерь в результате конфликта.

<nobr>Экс-чемпион</nobr> мира по боксу <span class=error>Поли</span> Малиньяджи раскритиковал <span class=error>Конора</span> Макгрегора. Увеличить
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«И он, и я знаем, что я упал не от удара. Он был сильно расстроен тем, что его избивали в тот день. Даже рефери не было позволено говорить об этом. Спарринг должен оставаться в зале, и я бы не заговорил о том, как избил Макгрегора во вторник, если бы не пришлось.

Моей проблемой было его высокомерие. Оно дошло до точки, когда он не может прогрессировать, не может ничему научиться. Он хочет, чтобы с ним соглашались, не говорили, что в чём-то он не прав. Что бы он ни делал, он хочет, чтобы им восхищались.

Моей проблемой был не только спарринг, но и его отношение к людям. Он ведёт себя дёшево. Ты участвуешь в поединке за $ 100 млн, так потрать побольше на тренировочный лагерь. Я не просил особого отношения и согласился на первую цену, которую мне предложили. Оплату я не получил, так как уехал. Никогда в жизни не видел такого дешёвого парня, — цитирует Малиньяджи FOX Sports.
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