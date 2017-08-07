Тренер: Сборная России по боксу будет готовиться к ЧМ на «Озере Круглом»
МОСКВА, 7 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Сборная России по боксу проведет заключительный сбор перед чемпионатом мира на базе «Озеро Круглое» с 8 по 22 августа. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Эдуард Кравцов.
В понедельник в Москве прошел тренерский совет Федерации бокса России.
«Будем готовиться на “Озере Круглом” с 8 по 22 августа», — сказал Кравцов.
Чемпионат мира пройдет в Гамбурге с 25 августа по 3 сентября.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter